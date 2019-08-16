Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы, субботник в Ботсаду

Акции, концерты, фестивали, кино

17 августа. Выступление Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа МО России

В репертуаре ансамбля песни и танцы на героико-патриотическую тему, песни о Великой Отечественной войне, русские народные песни, произведения отечественной и зарубежной классики, современные лирические и эстрадные песни, мелодии и напевы уральских казаков, духовные напевы и другое.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.



17 августа. Субботник в Ботсаду

Организаторы приглашают всех, кто переживает за деревья, прийти и освободить арыки от сорной растительности. Мероприятие пройдет под лозунгом «Расчисти 5 метров арыка и дай воды Ботсаду!». Подробнее

Ботанический сад имени Э.Гареева, 9.00-12.00.

17 августа. Традиционные игры

Каждую субботу вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 19.00.

18 августа. Показ фильма «Семь»

Детектив Уильям Сомерсет — ветеран уголовного розыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За семь дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Миллс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Фильм на английском с русскими субтитрами.

SomeWhere Bistro, 20.00.

Выставки, ярмарки

9-25 августа. Выставка «Ландшафты будущего» (Берлин)

Центральной темой работ Инны Артемовой является идея утопии, художественным воплощением которой стала ее новая серия картин «Ландшафты будущего». Графические работы этой серии будут представлены на одноименной выставке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

15-20 августа. Выставка «Один пояс — один путь»

В экспозиции представлено около 75 произведений мастера китайской живописи Чжан Би Юй. С самого раннего детства училась традиционной китайской живописи «гохуа» у известного в Чжунго художника Хэ Ши Фа. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

17 августа. Мастер-класс «Треугольник Карпмана»

Мастер-класс позволит вам посмотреть со стороны на ваши отношения с близкими и изменить нежелательный расклад ролей, помочь родным людям, застрявшим в токсичных отношениях, предупреждать и разруливать конфликты в профессиональной сфере. Регистрация по телефону 0556699279.

Центр «ИнтерАктив», 18.00.

17 августа. Мастер-класс «Как меня слышат окружающие»

Телеведущая с большим опытом работы Айнура Кабатай кызы проведет диагностику вашего голоса и даст профессиональные рекомендации.

Школа ораторского искусства, 10.00.

18 августа. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Кафе Chicken Star, 14.00.

Для детей

17 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.