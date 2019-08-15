В СДПК назвали аудиозапись с призывом «громить ошских» провокацией

Зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева назвала аудиозапись с призывом «громить ошских» провокацией.

«Есть большие сомнения, что такой телефонный разговор состоялся вообще. Надо у Фархата Баабиева уточнить. Но у меня его контактов нет. Это больше на провокацию похоже», — считает она.

С самим Фархатом Баабиевым связаться не удается. Ни у представителей СДПК, ни в народном штабе номера его телефона нет.

Она отметила, что есть видеозапись, где Фархат Баабиев на камеру просит прощения. «Он сидит, видимо, в кабинете следователя и просит прощения у народа Кыргызстана. Мы считаем, что на него надавили и это его обращение снято под давлением», — добавила Кундуз Жолдубаева.