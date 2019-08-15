Ситуация с «Апрель ТВ». Журналисты Кыргызстана выступили в поддержку коллег

Руководители СМИ, журналисты, неправительственные организации, работающие с масс-медиа, выступили с заявлением в поддержку своих коллег из телеканла «Апрель».

9 августа 2019 года сотрудники правоохранительных органов опечатали офис телеканала «Апрель», что фактически привело к прекращению вещания телеканала. Данные действия были произведены на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека о наложении ареста на имущество ОАО «Медиа Форум».

Конституция КР признает разнообразие форм собственности и гарантирует равную правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Изъятие имущества, помимо воли собственника, допускается только по решению суда.

«В соответствии со статьей 123 УПК КР возможно наложение ареста на имущество «подозреваемого, обвиняемого, лица, ответственного за возмещение материального ущерба и (или) морального вреда, или других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого» (пункт 3 статья 123 УПК КР). Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение (пункт 6 статья 123 УПК КР). УПК КР устанавливает, что «имущество, на которое наложен арест следственным судьей, может быть изъято либо передано на хранение собственнику или владельцу этого имущества, либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе», — напоминают следствию авторы заявления.

Таким образом, арест имущества предполагает запрет каким-либо образом распоряжаться этим имуществом (отчуждать, передавать в собственность, уничтожать, ликвидировать) и передачу имущества на ответственное хранение собственнику или иному лицу для обеспечения его сохранности.

В таком законном порядке в 2017 году Межрайонным судом Бишкека был наложен арест на имущество телеканала «НТС». Тогда в соответствии с требованиями законодательства была произведена опись имущества, и оно было передано на ответственное хранение директору телеканала Жайнаку Усенову.

Именно так, в соответствии с законом, должны были поступить и с телеканалом «Апрель», у которого все оборудование и имущество на занимаемых телеканалом пятом и шестом этажах. Недопуск сотрудников каждый день приводит к простою телерадиоорганизации, потере дохода и убыткам. Отсутствие доступа к финансовым и юридическим документам создает риск неисполнения телеканалом контрактных обязательств перед бюджетом и контрагентами.

Вина Алмазбека Атамбаева в инкриминируемом ему деянии и объем причиненного ущерба будут еще устанавливаться судом, но очевидно, что действия правоохранительных органов в отношении телеканала, где учредителем является ОсОО «Апрель ТВ» (соучредителем которого является бывший президент), незаконны.

Опечатав в отсутствие законных оснований офис телеканала, сотрудники правоохранительных органов, помимо нарушения имущественных прав и процессуальных положений, нарушают также конституционное право граждан на свободу мнения, свободу слова и печати и доступ к информации.

12 августа 2019 года департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры, информации и туризма сделал заявление, что арест имущества «Апреля» произведен в рамках досудебного производства и не связан с его контентом и критикой нынешних властей. В таком случае со стороны МВД должна быть обеспечена возможность допуска сотрудников «Апреля» к пятому и шестому этажам здания «Форум» для осуществления деятельности телерадиорганизации. Телерадиорганизация для этого должна лишь предоставить список сотрудников, а также взять под ответственное хранение пятый и шестой этажи.

Призываем уполномоченные органы прекратить незаконные действия в отношении телеканала «Апрель» и обеспечить беспрепятственную работу СМИ. Из заявления руководителей СМИ, журналистов и НПО

Под заявлением подписались ИА «24.kg», Общественный фонд «Центр медиа развития», Общественное объединение «Журналисты», Институт медиа полиси, радио «Азаттык», «Кактус», «Говори ТВ», Марат Токоев, Бегаим Усенова, Авланбек Джумабаев. Сбор подписей открыт, присоединиться может любой желающий.