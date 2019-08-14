«Апрель» подал жалобу в Генпрокуратуру и Первомайский суд на действия силовиков

Юристы телеканала «Апрель» подали жалобу в Генеральную прокуратуру и следственному судье Первомайского районного суда. Об этом сообщается на сайте телеканала.

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Отмечается, что они обжалуют действия группы следственной службы МВД КР. В обращении юристов сказано, что 9 августа 2019 года следователь в сопровождении сотрудников спецназа проник на территорию ОсОО «Апрель-ТВ» и потребовал вывести всех работников телеканала из офиса. На сбор дали пять минут. При этом документов, удостоверяющих личности и должности, силовики не предъявили, как и актов, обосновывающих требования следователя.

Устно озвучено, что на здание ОАО «Медиа Форум» накладывается арест и все помещения будут опечатаны.

Юристы подчеркивают, что телеканал не имеет отношения к «Форуму», а всего лишь использует офисные площади. «Сотрудников телеканала «Апрель» до сих пор не пускают в здание, хотя другие СМИ, расположенные в нем, работают в штатном режиме. Они проходят по спискам. К телеканалу за списками работников следственная группа не обращалась», — заявляют они.

Юристы отмечают, что следователи МВД нарушили статьи Конституции, законов «О средствах массовой информации», «О защите прав предпринимателей», а также Кодекса о проступках и других законов.

Действия следователя следственной группы СС МВД КР по ограничению доступа ОсОО «Апрель-ТВ» к офисным помещениям привели к невозможности функционирования телеканала.

Юристы поясняют, что тем самым нарушен принцип неприкосновенности имущества, используемого телеканалом на правах аренды, налицо вмешательство в деятельность ОсОО «Апрель-ТВ» как субъекта предпринимательства.

Кроме того, вышеуказанные действия являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, нарушают законы «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О средствах массовой информации», конституционные права и интересы ОсОО «Апрель-ТВ», добавляют юристы.

Первомайский районный суд и Генеральная прокуратура уже приняли жалобы.