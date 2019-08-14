«Апрель» подал жалобу в Генпрокуратуру и Первомайский суд на действия силовиков

Юристы телеканала «Апрель» подали жалобу в Генеральную прокуратуру и следственному судье Первомайского районного суда. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Устно озвучено, что на здание ОАО «Медиа Форум» накладывается арест и все помещения будут опечатаны.
Юристы подчеркивают, что телеканал не имеет отношения к «Форуму», а всего лишь использует офисные площади. «Сотрудников телеканала «Апрель» до сих пор не пускают в здание, хотя другие СМИ, расположенные в нем, работают в штатном режиме. Они проходят по спискам. К телеканалу за списками работников следственная группа не обращалась», — заявляют они.
Юристы отмечают, что следователи МВД нарушили статьи Конституции, законов «О средствах массовой информации», «О защите прав предпринимателей», а также Кодекса о проступках и других законов.
Действия следователя следственной группы СС МВД КР по ограничению доступа ОсОО «Апрель-ТВ» к офисным помещениям привели к невозможности функционирования телеканала.
Кроме того, вышеуказанные действия являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, нарушают законы «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О средствах массовой информации», конституционные права и интересы ОсОО «Апрель-ТВ», добавляют юристы.
Первомайский районный суд и Генеральная прокуратура уже приняли жалобы.