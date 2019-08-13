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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (74)

Дело Атамбаева. Абдиль Сегизбаев готов ответить на вопросы следователей

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев готов дать показания следователям следственной службы МВД. Об этом он заявил перед допросом.

По словам экс-председателя ГКНБ, следователи вызвали его на допрос в вежливой форме 11 августа.

«Я в это время был на айт намазе в селе Кой-Таш. Там разные разговоры были: Адиль Турдукулов говорит, что меня арестовали во время захвата, а потом после звонков из «Белого дома» отпустили. Захвата не было, я вышел из мечети, и ко мне подошли сотрудники МВД. Они вежливо передали повестку», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Он рассказал, что 7 августа примерно в 20.00 он был дома в Кой-Таше и услышал взрывы, выстрелы. Вместе с ним сельчане хотели пойти к дому Атамбаева, но не дошли.

«К сожалению, мы не дошли, потому что где-то в 100 метрах от дома Атамбаева стоял кордон и были выстрелы в сторону сельчан. Я вышел, потому что хотел предотвратить столкновение, и стал просить не стрелять. В этот момент, насколько я понял, было два взрыва шумовой гранаты, почувствовал удар в ногу, после меня увезли для оказания помощи», — добавил Абдиль Сегизбаев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев сдался. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.
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