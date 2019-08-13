Дело Атамбаева. Абдиль Сегизбаев готов ответить на вопросы следователей

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев готов дать показания следователям следственной службы МВД. Об этом он заявил перед допросом.

По словам экс-председателя ГКНБ, следователи вызвали его на допрос в вежливой форме 11 августа.

«Я в это время был на айт намазе в селе Кой-Таш. Там разные разговоры были: Адиль Турдукулов говорит, что меня арестовали во время захвата, а потом после звонков из «Белого дома» отпустили. Захвата не было, я вышел из мечети, и ко мне подошли сотрудники МВД. Они вежливо передали повестку», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Он рассказал, что 7 августа примерно в 20.00 он был дома в Кой-Таше и услышал взрывы, выстрелы. Вместе с ним сельчане хотели пойти к дому Атамбаева, но не дошли.

«К сожалению, мы не дошли, потому что где-то в 100 метрах от дома Атамбаева стоял кордон и были выстрелы в сторону сельчан. Я вышел, потому что хотел предотвратить столкновение, и стал просить не стрелять. В этот момент, насколько я понял, было два взрыва шумовой гранаты, почувствовал удар в ногу, после меня увезли для оказания помощи», — добавил Абдиль Сегизбаев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев сдался. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.