Абдиль Сегизбаев: Орозбеку Опумбаеву нет доверия

Председателю ГКНБ Орозбеку Опумбаеву нет доверия. Об этом перед допросом в следственной службе МВД сообщил бывший глава ведомства Абдиль Сегизбаев.

По его словам, сегодня на пресс-конференции Орозбек Опумбаев затронул тему его ранения. Последний заявил, что у экс-главы ГКНБ легкое ранение.

«Я готов пройти комплексную медицинскую экспертизу. Я больше не доверяю этому человеку. Считаю все, что он говорит, ложью. Это целенаправленное введение в заблуждение общественности. Надеюсь, следствие ведут не такие, как Опумбаев, а профессиональные следователи», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Он рассказал, что ранее Орозбек Опумбаев был освобожден от занимаемой должности по возрасту. «У полковников по закону свой предельный возраст для службы. В свое время я освобождал Опумбаева по возрасту. Мы расстались с ним в хороших отношениях. Я сказал ему, что его опыт понадобится», — пояснил Абдиль Сегизбаев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев сдался. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.