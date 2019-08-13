Дело Атамбаева. Абдиль Сегизбаев заявил, что не боится ареста

Сегодня перед допросом в следственной службе МВД экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев заявил, что не боится ареста.

По его словам, правоохранители все равно сделают все, как им надо. «Я не знаю, будет арест или нет, это решит следствие. Если будут основания, пускай арестовывают. Я на все готов», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Он объяснил, что 7 августа пришел к дому Алмазбека Атамбаева из своей гражданской позиции. «Я работал с Атамбаевым. Я знаю этого человека и чисто по-человечески должен был быть там. Я посчитал, что нужно предотвратить столкновения, чтобы не пострадали люди», — добавил экс-глава ГКНБ.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев сдался. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.