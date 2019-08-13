Дело Атамбаева. Абдиля Сегизбаева могут привезти в МВД принудительно

Бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев должен явиться в Следственную службу МВД добровольно в течение дня. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, если Абдиль Сегизбаев не явится сегодня, его приведут в принудительном порядке.

«Абдиля Сегизбаева действительно вызвали на допрос в Следственную службу. Он должен явиться добровольно в течение дня. Если не придет, его приведут для дачи показаний в принудительном порядке. Допрос связан с событиями 7-8 августа», — сказал Бакыт Сеитов.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.