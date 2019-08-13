Генпрокурор: Журналистов допрашивают по событиям в Кой-Таше, а не за критику

В рамках уголовного дела по событиям 7-8 августа в Кой-Таше и Бишкеке допрашивают несколько журналистов, в том числе гендиректора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова, Мирбека Айтикеева и Кундуз Жолдубаеву, а также депутатов Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову.

На пресс-конференции генпрокурор Откурбек Джамшитов подчеркнул, что они проходят по делу как свидетели.

«Мы их допрашиваем не как журналистов, не за критику, а о том, что они видели», — отметил глава надзорного органа.