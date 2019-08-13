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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

Генпрокурор: Журналистов допрашивают по событиям в Кой-Таше, а не за критику

В рамках уголовного дела по событиям 7-8 августа в Кой-Таше и Бишкеке допрашивают несколько журналистов, в том числе гендиректора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова, Мирбека Айтикеева и Кундуз Жолдубаеву, а также депутатов Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову.

На пресс-конференции генпрокурор Откурбек Джамшитов подчеркнул, что они проходят по делу как свидетели.

«Мы их допрашиваем не как журналистов, не за критику, а о том, что они видели», — отметил глава надзорного органа.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента провели спецподразделения МВД. В Кой-Таш стянули около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехнику. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев сдался. Первомайский районный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа. 
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