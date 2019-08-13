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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

Беспорядки в Бишкеке. 12 пострадавших остаются в больницах

В больницах остаются 12 пострадавших во время беспорядков 7-8 августа в Кой-Таше и Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, состояние пострадавших стабильное. 

Всего за время беспорядков в Кой-Таше и столице в больницы обратилось более 100 человек. Большая часть после осмотра переведена на амбулаторное лечение.

Напомним, вчера начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова транспортировали на лечение в Москву. Он пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа. 
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