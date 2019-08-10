Дело Алмазбека Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву вызвали на третий допрос

Официального представителя партии СДПК Кундуз Жолдубаеву вызвали на третий допрос в ГСУ МВД. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, рассказать подробности Кундуз Жолдубаева не может, так как дала подписку о неразглашении. Но известно, что ее допрашивают в рамках следствия по делу о захвате в заложники офицеров спецназа ГКНБ во время беспорядков в Кой-Таше.

Ранее Кундуз Жолдубаева заявляла, что бойцов держали не в заложниках, их спасали от «разъяренной толпы». Однако не смогла ответить на вопрос, как в таком случае понять выдвинутый ультиматум.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.