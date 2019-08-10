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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Дело Атамбаева. Около дома бывшего президента нашли автомат с патронами

Около дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 9 августа в следственную службу ГУВД обратился С.С. Он пояснил, что нашел АК-47, магазин с 26 патронами, две военные каски и один пояс-снаряжение.

«Все найденные предметы он отдал добровольно. Согласно показаниям, мужчина искал свой дрон и в этот момент примерно в 100-150 метрах от дома бывшего главы государства нашел два шлема, один из которых камуфлированный зеленого цвета, а другой — черного цвета. Кроме того, он обнаружил АК-47, один магазин с патронами и пояс-снаряжение зеленого цвета. Собранные материалы зарегистрированы в журнале учета информации и переданы для дальнейшего судебного производства в следственную службу ГУВД», — отметили в ведомстве.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения  содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа
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