Дело Атамбаева. К Фариду Ниязову не пускают адвоката

К экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову, арестованному МВД, не пустили адвоката в ИВС. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, защитник Фарида Ниязова сегодня пришел к нему для юридической консультации. Однако руководство ГУВД и ИВС Бишкека не дало ему встретиться с клиентом.

«Адвоката не пустили под предлогом того, что на свидание с его подзащитным необходимо письменное разрешение следователя. Когда юрист позвонил следователю, тот ответил, что никаких ограничений не накладывал. В настоящий момент защитник Фарида Ниязова написал заявление в прокуратуру, а также омбудсмену. Это нужно для того, чтобы они проверили действия этих лиц на признаки преступления по статье «Воспрепятствование профессиональной деятельности защитника» УК КР», — сказала Кундуз Жолдубаева.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.