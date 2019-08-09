Дело Атамбаева. Сын бывшего президента вышел с допроса из МВД

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек вышел с допроса из Главного следственного управления МВД. Об этом 24.kg сообщила заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

Уточняется, что Сейитбек Атамбаев допрошен в качестве свидетеля и отпущен домой.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.