Один из подозреваемых в захвате в заложники бойцов спецназа задержан

В ГУВД Чуйской области явился один из тех, кто подозревается в захвате в заложники сотрудников спецподразделения «Альфа» ГКНБ.

Сообщается, что сегодня в милицию пришел 41-летний А.А. «В органы внутренних дел региона обратился мужчина, который заявил, что увидел свое фото в публикациях СМИ. С ним проводятся оперативно-следственные мероприятия», — отметили в ГУВД.

Ранее милиция распространила фотографии разыскиваемых сторонников Алмазбека Атамбаева, захвативших в заложники работников спецназа.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.