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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Число раненых увеличивается

В доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продолжается силовая операция по его задержанию. Сотрудники силовых структур применяют светошумовые гранаты, стреляют. Число раненых сторонников Атамбаева увеличилось.

Как передает корреспондент 24.kg с места событий, характер ранений разный: кто-то ранен в ноги, есть пулевое ранение в живот.

Четыре спецназовца выдвинулись в сторону дома самого бывшего главы государства, оттуда также доносятся выстрелы. Дорога перекрыта, однако сейчас начали выпускать раненых.
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