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Общество

Убийство прокурора Баткена. Подсудимый объявил бессрочную голодовку

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Подсудимый Мелис Калыков объявил вчера голодовку. Об этом 24.kg сообщила его сестра Дамира Калыкова.

По ее словам, акция голодовки объявлена в знак протеста против милицейского, прокурорского и судебного произвола.

Дамира Калыкова рассказала, что председательствующий на процессе судья Жолборс Кудаяров удалил с последнего заседания из зала всех адвокатов подсудимого, а также журналистов, сторонников и родственников Мелиса Калыкова.

«Нас просто выволокли из зала судебных заседаний», — добавила Дамира Калыкова.

Родственники обвиняемого в убийстве прокурора просят омбудсмена страны Токона Мамытова вмешаться и остановить произвол.

На предыдущем заседании суда следователь Омурбек Мийзамов признался, что прямых доказательств вины подсудимого Мелиса Калыкова нет.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства. 
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