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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (333)

В Бишкеке для проезда открыли улицу Репина

В Бишкеке для проезда открыли улицу Репина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на участке между улицами Гагарина и Куюковой завершены дорожные работы — заменили дорожное полотно и установили новые бордюры. Работы проходили в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

«Для обеспечения безопасности горожан-пешеходов, среди которых много детей, муниципалитет нашел дополнительные средства для обустройства тротуара и прокладки арычных лотков», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в 2018 году отремонтированы участки от улицы Масалиева до Куюковой, а также ниже Гагарина.
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