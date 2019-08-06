В Бишкеке для проезда открыли улицу Репина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на участке между улицами Гагарина и Куюковой завершены дорожные работы — заменили дорожное полотно и установили новые бордюры. Работы проходили в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

«Для обеспечения безопасности горожан-пешеходов, среди которых много детей, муниципалитет нашел дополнительные средства для обустройства тротуара и прокладки арычных лотков», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в 2018 году отремонтированы участки от улицы Масалиева до Куюковой, а также ниже Гагарина.