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Общество

В бишкекских автобусах, троллейбусах и маршрутках устанавливают камеры

В салонах новых муниципальных автобусов и в 80 процентах маршрутных микроавтобусов Бишкека установлены камеры и видеорегистраторы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, китайские автобусы, поступившие в Бишкек в этом году, сразу были укомплектованы камерами и регистраторами.

«Постепенно идет оснащение парков Бишкекского троллейбусного управления (БТУ) и Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. В первую очередь устанавливают видеорегистраторы. Общий бюджет только для БТУ составляет около 2 миллионов сомов. Из 147 троллейбусов, выходящих на линии, в 87 уже установлены и регистраторы, и камеры», — отметили в пресс-службе.

По данным муниципалитета, видеокамеры устанавливают в центре и конце салона. Такие меры принимаются для предупреждения карманных краж в общественном транспорте.

Отметим, устанавливать видеорегистраторы начали еще в 2018 году.
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