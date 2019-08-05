Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов назвал объединение дел политическим заказом

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Кубанычбек Кулматов в очередной раз попросил разделить уголовные дела. Его поддержали другие обвиняемые и адвокаты.

В частности, экс-мэр Албек Ибраимов назвал объединение дел политическим заказом.

«По другим эпизодам мне нельзя инкриминировать коррупцию, максимум превышение должностных полномочий. Поэтому объединили со школой. Вам такая команда поступила», — сказал он.

Прокурор заявил, что обвиняемые и его адвокаты затягивают процесс. Вы думаете, что мы хотим сидеть? Албек Ибраимов

Судья удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.