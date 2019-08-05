Суд над экс-мэрами. Свидетели обвинения не дают обвинительных показаний

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Адвокат Сергей Слесарев отметил, что не понимает, зачем обвинение приглашает в качестве свидетелей понятых.

«По эпизоду с «Дастаном» со стороны обвинения проходят 11 свидетелей. Но ни один из них не говорит с позиции обвинения. Свидетели, которых хотят принудительно доставить, были понятыми. В чем они провинились? Что они могут показать? Понятых вызывают для устранения каких-то спорных противоречий между сторонами. Но их нет», — отметил он.

Адвокат добавил, что на заседания не ходят представители потерпевших.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.