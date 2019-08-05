Суд над экс-мэрами. Обеспечение явки свидетелей вновь сорвано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

На предыдущем заседании представитель обвинения попросил обеспечить явку двух свидетелей в принудительном порядке. Однако судебные приставы сообщили, что по указанным адресам свидетели не проживают.

Гособвинитель Эрнест Макеев добавил, что отсутствуют еще двое свидетелей: один выехал за пределы страны, другая находится в отпуске.

Кроме того, в начале заседания отсутствовал один из адвокатов обвиняемых. По законодательству процесс в этом случае продолжаться не может.

Судье сообщили, что адвокат опоздает, и Кубанычбек Касымбеков объявил перерыв до 10.00.

Адвокат Сергей Слесарев отметил, что из рапорта непонятно, вручались ли свидетелям повестки. «Карагулов ранее был на заседании, почему сейчас его найти не могут?» — поинтересовался он.

Сергей Слесарев добавил, что на процессы не приходят представители пострадавших.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.