Как будет выглядеть площадь Турдакуна Усубалиева, показали в мэрии Нарына

В мэрии Нарына 24.kg показали, как будет выглядеть центральная площадь имени Турдакуна Усубалиева после реконструкции.

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По данным городского муниципалитета, на реставрацию парка планируется потратить свыше 19 миллионов сомов.

Еще 6 миллионов сомов властям Нарына предоставил один из кыргызстанских бизнесменов. В ближайшее время будет объявлен тендер и начнется реконструкция. На площади появится памятник Турдакуну Усубалиеву и установят флагшток.

Отметим, что Турдакун Усубалиев родом из Нарынской области. В этому году Кыргызстан будет праздновать 100-летний юбилей первого секретаря ЦК КП КССР.

В Нарыне планируется провести торжественные мероприятия.