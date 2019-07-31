Как будет выглядеть площадь Турдакуна Усубалиева, показали в мэрии Нарына

В мэрии Нарына 24.kg показали, как будет выглядеть центральная площадь имени Турдакуна Усубалиева после реконструкции.
планируется потратить свыше 19 миллионов сомов.
Еще 6 миллионов сомов властям Нарына предоставил один из кыргызстанских бизнесменов. В ближайшее время будет объявлен тендер и начнется реконструкция. На площади появится памятник Турдакуну Усубалиеву и установят флагшток.
Отметим, что Турдакун Усубалиев родом из Нарынской области. В этому году Кыргызстан будет праздновать 100-летний юбилей первого секретаря ЦК КП КССР.
В Нарыне планируется провести торжественные мероприятия.