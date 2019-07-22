В мэрии Нарына выяснили, кто перепутал фото на баннере с Турдакуном Усубалиевым

В Нарыне была установлена растяжка к столетнему юбилею государственного деятеля, первого секретаря ЦК КП КССР Турдакуна Усубалиева. Однако на фотографии был вовсе не Турдакун Усубалиев, а ветеран труда Кыдырма Орозалиев.

Ошибку заметили пользователи соцсетей. Глава области Аманбай Кайыпов пообещал наказать проштрафившихся чиновников.

Он рассказал 24.kg, что поручил мэру Нарына Эмилю Алымкулову, поскольку заказчиком баннеров выступал именно муниципалитет, разобраться в случившемся и наказать виновных. В результате строгий выговор получил руководитель нарынского «Тазалыка». В ведомстве проводят служебное расследование, чтобы выявить, кто еще виновен в этом инциденте. Баннер заменили.

Турдакун Усубалиев скончался в сентябре 2015 году в возрасте 96 лет после продолжительной болезни.