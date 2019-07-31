Суд по делу Икрамжана Илмиянова. Подсудимые не получили обвинительное заключение

В Октябрьском районном суде начался процесс по делу экс-заместителя руководителя аппарата президента Икрамжана Илмиянова. Как пояснил 24.kg один из его адвокатов Кубанычбек Ташбалтаев, к рассмотрению по существу пока не приступили.

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По его словам, у еще одного обвиняемого Рустама Шакирова новые адвокаты, они попросили время на ознакомление с материалами. Более того, подсудимым не вручили обвинительное заключение. Поэтому заседание перенесли на 7 августа.

«Мой подзащитный изначально не признавал свою вину. В связи с этим он отказался от дачи показаний. О давлении на Икрамжана Илмиянова со стороны следствия мне ничего неизвестно. Доказана ли его вина, решит суд, но защита будет работать на оправдательный приговор», — добавил Кубанычбек Ташбалтаев.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.