Откуда я знаю его координаты? Атамбаева возмутил вопрос о Раиме-миллионе

Бывший президент Алмазбек Атамбаев по традиции вышел к своим сторонникам в Кой-Таше.

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Заявлений не было. Но вот одна из женщин, которую раньше среди поддерживающих Атамбаев не видел, задала ему вопрос по поводу экс-таможенника Райымбека Матраимова. Она попросила бывшего главу государства дать ей координаты Матраимова и упрекнула.

«Слушайте, откуда я могу знать его координаты? О чем вы? Я видел его один раз в жизни. На меня Сооронбай наезжает. Не надо вам на меня наезжать. Я не люблю такие вещи», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Однако женщина не отставала от него. Пришлось членам народного штаба предложить ей выйти за ворота добровольно. Кто она и откуда взялась, никто не знает. В штабе предполагают, что это провокатор.