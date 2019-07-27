Депутат Рыскелди Момбеков проиграл суд по защите чести и достоинства

Депутат Жогорку Кенешу Рыскелди Момбеков должен выплатить экс-председателю Госкомитета информационных технологий и связи Бакыту Шаршембиеву 25 тысяч сомов в качестве компенсации за моральный ущерб. Такое решение принял Сокулукский районный суд.

Напомним, что Бакыт Шаршембиев подал в суд 23 октября 2018 года и намеревался взыскать с парламентария 1 миллион сомов. Он посчитал, что высказывания Рыскелди Момбекова порочат его честь и достоинство.

Ранее депутат заявил, что председатель Госкомитета информационных технологий и связи является фигурантом восьми уголовных дел. Бакыт Шаршембиев эту информацию опроверг, пригрозив народному избраннику судом.

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями пояснили, что Бакыт Шаршембиев имеет по уголовным делам процессуальный статус свидетеля и фигурантом не является.