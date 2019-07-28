Если не поехали на Иссык-Куль. Места для отдыха недалеко от Бишкека

В выходные в столице вновь будет жарко. А это значит, что единственной возможностью хоть как-то спастись от зноя может быть поездка за пределы Бишкека. Если на Иссык-Куль выбраться не удается, то вполне можно скоротать время на различных базах отдыха рядом с городом.

Окунуться не желаете?

Если вам надоели действующие в Бишкеке бассейны, то можно совместить приятное с полезным — съездить в горы и заодно поплавать в бассейне с теплой минеральной водой.

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Ближайшие находятся в Аламединском ущелье. Всего в 25 километрах от столицы, за селом Кой-Таш, расположен отель Jannаt Resort. Жить в нем необязательно, можно приехать просто поплавать в бассейне с минеральной водой.

Чуть дальше находится бассейн «Теплые ключи». Раньше там был целый санаторий, но сейчас отдыхающие приезжают чаще всего из-за бассейна, который заполняют водой из подземных источников.

А вот в Иссык-Атинском ущелье расположен бассейн на открытом воздухе. Именно здесь курортная зона «Иссык-Ата», которая принимает посетителей круглогодично. Сегодня на этой территории есть сразу несколько бассейнов с теплой водой на любой вкус и кошелек.

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В Кегетинском ущелье расположилась база отдыха». Здесь также есть небольшой бассейн, в который отдыхающие могут окунуться. Однако помните, что вода в нем более чем прохладная.

Если ехать в Иссык-Ату или Кегеты далековато, то можно отправиться в центр отдыха «Полигон». Он находится сразу за Кантом. Преимущество центра в том, что на его территории есть бассейн.

Изучаем достопримечательности

Фото из интернета. Башня Бурана

Использовать жаркие выходные можно и для того, чтобы изучить достопримечательности, которые находятся недалеко от города.

Например, посетить мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Музей-мемориал памяти жертв сталинских репрессий находится в 30 километрах от столицы, в поселке Чон-Таш. В мемориал входят скульптурная композиция и музей. Здесь же расположена могила великого писателя Чингиза Айтматова.

Можно посмотреть башню Бурана, которая находится в Чуйской области за Токмаком. Стоит подняться на самый ее верх, а также посмотреть территорию вокруг. Там расположены остатки трех мавзолеев, небольшой музей и «сад 80 камней» — скопление балбалов. Их нашли на древнетюркских могильниках в Чуйской области.

Отдохнуть и расслабиться

Если перспектива плавать в теплом бассейне или изучать достопримечательности вас не прельщает, то можно отправиться отдохнуть на ближайшую базу отдыха. Благо, что в окрестностях Бишкека их более чем достаточно.

Например, сразу на выезде из столицы расположен этнокомплекс Supara. Он отражает кочевую жизнь кыргызов, их быт, культуру и традиции. В этнокомплексе расположены семь юрт, отличающихся друг от друга размером, дизайном интерьера и стилем. Этнокомплекс также имеет самую большую в мире юрту вместимостью 230 человек для корпоративных и торжественных мероприятий. Есть и юрта «Ордо» с прилегающим к ней газоном для проведения масштабных мероприятий, свадеб, фестивалей.

У комплекса имеется второй филиал — гостиничный в ущелье Чункурчак. Для отдыхающих здесь представлены «Бешик бунгало» в виде кыргызской национальной колыбели из экологически чистых материалов со всеми условиями, а также двухместные номера в юртах с видом на ущелье.

Всего в 25 километрах от города на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря расположена база отдыха Kara Bulak eco resort. На территории 15 меблированных коттеджей со стеклянными потолками, кабинки для отдыха, баня и конференц-зал (для корпоративных заказов). Возможны экскурсии на лошадях и джипах, кумысолечение.

Чуть ближе к столице расположен этнографический комплекс «Кыргыз айылы». Он находится недалеко от села Татыр. Там есть гостиничные номера, ресторан, можно приехать отдохнуть всего на день. Из развлечений гостям предлагают катание на лошадях, рыбалку, стрельбу из лука. Часто в комплексе организуются кыргызские национальные игры.

В селе Мраморном расположена живописная зона отдыха «Хижина дяди Тома». Здесь есть беседки и детские площадки. Летом для всех желающих предусмотрены рыбалка и водные развлечения, зимой — ледовый каток. Круглый год на территории можно поиграть в пейнтбол.

В Аламединском ущелье есть комплекс отдыха «12 каминов» с рестораном, банкетным залом «Юрта», коттеджами, VIP-беседками, баней и топчанами.

В селе Кашка-Суу можно отдохнуть на базе отдыха «Ала-Арча». Здесь есть возможность совершать конные и пешие прогулки, имеются спортивная площадка и кафе.

В 15 километрах от Бишкека, в селе Кара-Жыгач, находится гольф-клуб «Кленовый лист», где можно не только поиграть в гольф, но и прогуляться по территории, посидеть за чашечкой кофе в уютном кафе в стиле «прованс».

Пожалуй, самым отдаленным на сегодня можно считать центр отдыха «Гавайи». Он находится в Токмаке. Из развлечений на территории центра есть зоопарк и свой пруд с пляжем. Для отдыхающих также предусмотрена возможность покататься на лодках и катамаранах. Есть здесь и свой гостиничный комплекс на случай, если вы решите задержаться на несколько дней.

Ловись, рыбка!

Отличным вариантом отдыха в жаркие выходные может стать рыбалка. Благо, что всего в получасе езды от города расположено несколько рыболовных хозяйств.

В селе Кара-Жыгач находится рыболовное хозяйство «Форель». Здесь можно как половить рыбу, так и просто насладиться блюдами европейской и восточной кухни.

В селе Кашка-Суу расположена база «Форель - 1». Здесь есть свое форелевое хозяйство и база отдыха для любителей рыбалки. Имеются прокат лодок и катамаранов, банкетный зал, беседки, спортивная площадка и детский уголок.

База отдыха «Форель» есть и в селе Таш-Добо (бывшая Воронцовка). На ее территории расположены гостиница, бассейн, детская площадка и пикниковая зона.

В селе Новопокровка, на территории базы отдыха Fazenda carplake, есть свое озеро с живыми карпами. Из развлечений здесь предусмотрены рыбалка и катание на лошадях.

Одно из самых известных «рыбных» мест в окрестностях Бишкека — центр отдыха Royal fish «Арашан». Здесь есть бассейн с живой форелью, кафе, детская площадка и зоопарк.

На объездной автодороге расположился центр отдыха «Дача». Всем желающим предлагают рыбалку, шашлыки на свежем воздухе, игры и хорошую детскую площадку.

Конные прогулки

Если бассейны, центры отдыха и рыбалка не для вас, можно в выходные покататься на лошадях. Единственный минус — в окрестностях Бишкека не так много мест.

Катание на лошадях и обучение верховой езде предлагает своим гостям центр отдыха Health Club. Он расположен в селе Орто-Сай. Кроме того, на территории центра есть бассейн для взрослых и детей и кафе.

Совсем недавно в селе Кок-Жар открылся загородный центр отдыха HYDE PARK, где предлагают конные прогулки, обучение верховой езде, катание на пони. На территории также есть гостиница, ресторан и контактный зоопарк.

В селе Арашан организацией конных прогулок занимается компания Tulpar. У нее в собственности несколько лошадей, на которых можно покататься по окрестностям села.

Отметим также, что конные прогулки организуют различные центры отдыха и местные жители в ущельях. Главное здесь — договориться о цене.