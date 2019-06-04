Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы

С наступлением лета и школьных каникул становится актуальным вопрос, куда сходить в свободное время. Один из возможных вариантов — бассейн или аквапарк. Благо в Бишкеке и окрестностях их более чем достаточно. Можно даже запутаться.

24.kg предлагает список мест, где можно поплавать и приятно провести время в выходные и будние дни.

Аквапарки

Фото из Интернета. Иллюстративное фото

В последние пару лет все большую популярность у бишкекчан и гостей столицы завоевывают аквапарки. Это удобно, когда хочется подурачиться или предстоит поход в бассейн с детьми. Спрос рождает предложение. На сегодня в Бишкеке и его окрестностях построено уже четыре аквапарка.

ROYAL FISH AQUA

Расположен в селе Беш-Кунгей по адресу: улица Дачная, 1. Аквапарк работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Поскольку аквапарк находится за городом, то его владельцы организовали доставку. В аквапарке есть несколько бассейнов и различные горки. Все подробности можно узнать здесь.

Аквапарк «Ала-Тоо»

Расположен в Бишкеке по адресу: улица Малдыбаева, 54. Работает ежедневно с 9.00 до 24.00. Аквапарк работает круглый год вне зависимости от погоды, потому что в нем есть как крытые бассейны и горки, так и те, что находятся на открытом воздухе. Узнать все подробности можно здесь.

Акваклуб Kalipso

Расположен по адресу: проспект Мира, 299. Акваклуб работает с 8.00 до 21.00. Здесь есть как открытые, так и закрытые бассейны и различные горки. Подробности и цены можно узнать здесь.

SunCity

Находится по адресу: проспект Чуй, 2. Раньше здесь были просто открытые бассейны, но после реконструкции появился небольшой аквапарк. Узнать все подробности и цены можно здесь.

Открытые бассейны

Если наличие водных горок для вас совсем необязательно, то можно сходить поплавать в простой открытый бассейн. Благо таких в Бишкеке и его окрестностях много.

Отель Jannat Regency

Расположен по адресу: улица Аалы Токомбаева (Южная магистраль), 21/2. Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 24.00. Среди дополнительных услуг — летнее кафе, бар, шезлонги. Цены и условия посещения бассейна можно найти здесь.

«Жаштык»

Бассейн расположен на территории Республиканского цента по спортивно-массовой и оздоровительной работе. Он находится по адресу: улица Малдыбаева, 1. Бассейн работает во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 7.00 до 21.00, в понедельник и четверг — с 7.00 до 19.00. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0312545609.

Health Club

Центра отдыха расположен недалеко от Бишкека в селе Орто-Сай по улице Иманалиева, 147а. Он работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Узнать все подробности можно здесь.

Mary Park

Бассейн находится на территории Maryotel в селе Лебединовка по проспекту Победы, 351. Бассейн работает ежедневно с 9.00 до 24.00. Справки по телефону 0555331131.

Отель Hyatt

Расположен в самом центре Бишкека по улице Абдрахманова, 191. Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Уточнить цены и условия можно здесь.

Отель Golden Dragon

Расположен по адресу: улица Элебаева, 60. Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00. Все подробности можно узнать здесь.

Villa V Club

Находится в селе Орто-Сай в жилом городке «Ордо». Работает 10.00 до 24.00. Посмотреть цены и узнать условия работы бассейна можно здесь.

Бассейн КГАФКиС (Физкультурный институт)

Расположен по адресу: улица Джантошева, 116а. Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 21.00. Все подробности по телефону 0555205189.

«Фламинго»

Находится по адресу: проспект Мира, 303. Бассейн работает 10.30 до 23.00. Узнать всю интересующую информацию и стоимость услуг бассейна можно по телефонам 0552171418, 0312551186.

Крытые бассейны

Если для вас воздух прогрелся недостаточно, чтобы нырять на открытом воздухе, то вполне подойдут крытые бассейны. Благо их выбор в столице весьма разнообразен.

Aquastars

Он расположен по адресу: улица Кольбаева, 33. Это бассейн на территории Республиканского училища олимпийского резерва. Бассейн работает с 7.00 до 21.00. Подробную информацию о бассейне можно найти здесь.

Royalsport

Бассейн расположен по адресу: микрорайон «Восток-5», 18/1. Бассейн работает с понедельника по субботу с 8.00 до 23.00, в воскресенье — с 11.00 до 21.00.

Здесь есть как крытый, так и открытый бассейны. Узнать всю интересующую информацию можно здесь.

KARVEN sport club

Расположен по адресу: улица Гоголя, 77. Бассейн работает с 7.00 до 23.00, а в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00. Но имейте в виду, что посещение этого бассейна возможно только по клубным картам, подробности смотрите здесь.

Maximum

Расположен по адресу: улица Турусбекова, 109/1. Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00, а в воскресенье — с 8.00 до 22.00. Посещение бассейна возможно только при наличии клубной карты. Все подробности о ценах и правилах посещения бассейна можно узнать здесь.

«Ноорус»

Это бассейн в спорткомплексе Управления делами президента и правительства КР. Он расположен по адресу: 7-й микрорайон, 12/1. Бассейн работает ежедневно с 5.45 до 20.45. Уточнить цены и всю интересующую информацию можно по телефонам 0312511534, 0312511263.

«Дельфин»

Находится по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 2. Бассейн работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00, в субботу с 6.00 до 20.00 и в воскресенье с 14.00 до 22.00. Однако режим работы бассейна в выходные и праздники и цены лучше уточнить заранее, позвонив по телефону 0312654705.

«Радуга»

Находится в 12-м микрорайоне на базе школы № 71. Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 24.00. В воскресенье — с 14.00 до 24.00. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0312880156.

Фото из Интернета. Иллюстративное фото

«Дениз»

Расположен по адресу: улица Токтогула, 220, на территории школы № 68. Бассейн работает с понедельника по субботу — с 7.00 до 23.00. В воскресенье — с 12.00 до 20.00. Узнать стоимость посещения можно по телефону 0312881223.

«Триатлон69»

Бассейн принадлежит Федерации триатлона Кыргызстана и находится по адресу: улица Фатьянова, 10. Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00. Воскресенье — выходной. Цены и условия купания в бассейне можно узнать по телефонам 0557393955, 708280040.

«Парус»

Расположен по адресу: улица Тыналиева, 1. Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00. В воскресенье — с 12.00 до 20.00. Цены и условия работы можно узнать по телефону 312490998.

DEM

Расположен в жилмассиве «Кара-Жигач» по адресу: улица Иссык-Кол, 1. Бассейн работает ежедневно с 9.00 до 24.00. Телефоны для справок: 0559412571, 0703996091.

FamilySport

Находится по адресу: улица Исы Ахунбаева, 2/4. Бассейн работает с понедельника по субботу с 8.00 до 21.00. Стоимость занятий можно уточнить по телефонам 0312519254, 0312519260.

«Тартуга»

Расположен по адресу: улица Малдыбаева, 249. В центре отдыха есть как крытый, так и открытый бассейны. Работает он с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефонам 0700330146, 0555343438.

World Class Bishkek

Находится по адресу улица Жукеева-Пудовкина, 87/2. Бассейн работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 8.00 до 22.00. Но помните, что посещение бассейна возможно только с клубной картой. Все подробности можно узнать здесь.