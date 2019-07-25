На сколько вырастут пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде

С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. Социальный фонд вынес на общественное обсуждение проекты постановлений правительства об индексации базовой и страховой частей пенсии.
Читайте по теме
Страховую часть увеличат не менее чем на 200 сомов для тех, кто получает пенсию до 4 тысяч 283 сомов, и не менее 320 сомов, если ее размер превышает эту сумму.
«По итогам предстоящей индексации базовой и страховой частей средний размер общей пенсии расчетно составит 5 тысяч 820 сомов, что выше размера пенсии на момент повышения на 6 процентов, или на 328 сомов», — отмечается в документе.
По предварительным расчетам Соцфонда, число пенсионеров на 1 октября 2019 года составит 667,3 тысячи человек.