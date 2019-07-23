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Общество

Бишкекчане не доверяют таможне, ГСИН, Финполиции, налоговой

По итогам первого полугодия 2019-го индекс доверия населения к государственной власти составил 26,5 балла, что на 1 больше, чем полгода назад. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Индекс доверия населения оценивался в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Опрос проводили во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Респондентам задавали три вопроса: «Насколько вы доверяете определенному госоргану?», «Как оцениваете уровень коррупции в нем?» и «Как в целом оцениваете его деятельность?».

Больше всего доверяют государству в Баткенской области (43,8 балла), а меньше всего — в Бишкеке (8,34).

Интересно, что в обоих регионах уровень доверия к власти снизился — на 2,7 и 1,06 балла соответственно.

Из органов госвласти люди больше всего доверяют Министерству чрезвычайных ситуаций (46 баллов), Госкомитету информационных технологий и связи (44,6), Госагентству молодежи, физической культуры и спорта (44,2), местным государственным администрациям (43,3), Министерству культуры, информации и туризма (42,2) и аппарату полномочных представителей правительства в областях (40,3).

Меньше всего кыргызстанцы верят Государственной таможенной службе (5,9 балла) и Госслужбе исполнения наказаний (9,2).

Чуть выше индекс доверия населения Министерству внутренних дел (15,1 балла), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (15,7), Министерству здравоохранения (16,7), Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (17,6) и Министерству экономики (18,3).

Если посмотреть анализ по индексу доверия населения в регионах, то выясняется, что некоторые службы получили отрицательный рейтинг.

Так, бишкекчане совсем не доверяют Государственной таможенной службе (−14,3 балла), Госслужбе исполнения наказаний (−12), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (−11,8), Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (−7), Государственной налоговой службе (−3,1) и Госфиннадзору (−2,2). В Таласской области отрицательный рейтинг у Государственной таможенной службы (−1,5), в Иссык-Кульской — у Госслужбы исполнения наказаний (−0,9 балла).
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