Как отель Sheraton в Бишкеке выживает кыргызстанцев

В столице появится отель мировой сети Sheraton. Для Кыргызстана это большой рывок в плане привлечения инвестиций и туристов, если бы не одно но — владельцы незаконно построили гостиницу на придомовом участке ближайшей жилой многоэтажки.

О владельце отеля

В декабре 2018 года в Бишкеке состоялась церемония подписания договора между региональным вице-президентом компании Marriott Ивица Цацык и инвестором, учредителем ТРЦ Bishkek Park Айдыном Мыстачоглу.

Учредитель ТРЦ Bishkek Park, а теперь уже и отеля Sheraton Айдын Мыстачоглу подчеркнул, что республика является привлекательной для туризма. Открытие такого отеля станет одной из хороших инфраструктур для привлечения туристов и инвестиций.

Фото 24.kg. Входная группа отеля Sheraton

Отель расположится в одном из зданий ТРЦ Bishkek Park. В нем будет 183 номера категорий «стандарт», «стандарт повышенной комфортности», «люкс» и «королевские апартаменты». В гостинице также будут конгресс-холл, конференц-зал вместимостью до тысячи человек, залы для собраний, SPA-центр, фитнес-центр, бары и рестораны.

У Sheraton появился официальный сайт, на котором пока минимум информации. «Sheraton Bishkek Hotel с его панорамным видом на горы Тянь-Шаня и город готовится принять гостей. Sheraton расположен в центре Средней Азии, в Бишкеке, столице Кыргызстана, городе, где с экологической точки зрения самые чистые воздух и природа в мире. Именно здесь под сопровождение великолепного вида на горы столица встречает самые последние новшества в гостиничной индустрии», — расхваливают владельцы новую гостиницу.

22-этажное здание ТРЦ Bishkek Park стало самым высоким в стране.

Однако владельцы отеля умалчивают, что построили его на придомовом участке многоэтажного дома, расположенного по улице Исанова, 80.

Афера с ТСЖ и жена Исы Омуркулова

В 2009-м выдан госакт о праве частной собственности на придомовой земельный участок. С 2010 года Bishkek Park использовал территорию для проезда к строящемуся объекту. Владельцы торгового центра обещали возвести легкую конструкцию.

Жители многоэтажки обращались во все городские инстанции с требованием запретить стройку на их участке. Без их ведома гражданин Турции Хусаметтин Йылмаз создал ТСЖ «Исанова 80», при этом документы в Министерство юстиции поданы на турецком языке с переводом на русский, который не заверен нотариально.

Руководство Bishkek Park выкупило 15 квартир в 80-м доме для инициации ТСЖ. Всего в доме 55 квартир. Выкупленное количество квартир позволяет руководству торгового центра единолично принимать решения от имени ТСЖ.

Фото 24.kg. Входная группа отеля Sheraton

В марте жители дома впервые узнали о ТСЖ, которое создано в нарушение закона, так как не проведено общее собрание.

Как рассказали 24.kg жители дома № 80, Хусаметтин Йылмаз является и председателем ТСЖ, и генеральным менеджером Bishkek Park. Таким образом, он получил возможность заключать с самим собой долговременный договор аренды придомового участка с целью получения территории для строительства.

«На протяжении девяти лет у нас нет детской площадки. Шум от вентиляции и грохот от строительства не дают покоя. Выкупленные квартиры сдаются строителям и работникам Bishkek Park, которые нарушают правила проживания, устраивают притоны», — пояснила жительница дома Анара Кыштобаева.

Горожане уверены, что в этом деле не обошлось без покровительства высокопоставленных чиновников и партнеров.

В 2013-м в распоряжение 24.kg попал пакет документов, подтверждающих то, что жена Исы Омуркулова Толкун Курманова владеет 25 процентами акций Enif Ltd., зарегистрированной в оффшорной зоне в Белизе. В Кыргызстане компания представляет торговый центр Bishkek Park.

Читайте по теме Иса Омуркулов о жене, офшоре и взятках

В интервью политик рассказал, что не намерен проверять их подлинность. «Непонятно, откуда выскочила информация, что моя супруга владеет 25 процентами Bishkek Park. Это абсолютный бред. Она никак не может быть аффилирована со мной, у нее нет фирмы. Наше семейное дело — подсобное хозяйство. Мы разводим племенных лошадей и овец. Когда я работал в городе, в отношении меня шла черная кампания. На нападки я старался не отвечать. Посодействовать в строительстве торгового центра я не мог, так как оно началось до меня», — говорил ранее Иса Омуркулов.

Тем не менее фамилия его жены в документах все-таки есть.

«Хитро, умно хотели обвинить меня в этом. А схватиться-то не за что, поэтому появилась эта подделка. Какой бизнес в оффшоре? Bishkek Park стоит в столице. Всю документацию по этому объекту можно проверить. Мне проверять подлинность этих документов незачем. Сказали и сказали. Я оправдываться и доказывать не хочу. У супруги есть бутик в «Караване». Вся информация отражена в декларации о доходах», — продолжал опровергать политик.

Под снос

Коллективную жалобу рассматривали в Первомайской районной администрации, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, Министерстве юстиции.

Дело дошло до Первомайской районной прокуратуры. Управление архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции провело внеплановую проверку торгово-развлекательного центра Bishkek Park.

В результате проверки установлено, что реконструкция входной группы блока № 3 производится без разрешительных документов.

В апреле 2019 года строительство приостановили, ТРЦ оштрафовали на 23 тысячи сомов. «Но незаконное строение входной группы блока № 3 Bishkek Park по настоящее время остается неснесенным», — говорится в предписании прокуратуры Первомайского района от 21 мая.

Тогда же комиссия выезжала на место и зафиксировала, что строительство на придомовом участке дома № 80 продолжается без разрешительной документации.

Прокуратура Первомайского района признала возведенный объект самовольной постройкой.

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности направила заместителю прокурора столицы письмо, в котором отмечается, что проект «административно-жилого комплекса с торгово-развлекательным центром» рассмотрен на градостроительном совете 17 декабря 2008-го. Проект комплекса, блоки № 1, 2, 3, 4, 5, 7, рассмотрен и согласован МП «Бишкекглавархитектура» 3 апреля 2013 года. Позже согласованы высотные здания блоков № 3 и 6.

Бишкекглавархитектура 20 августа 2013-го выдала разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Однако в ходе внеплановой проверки разрешительных документов не оказалось.

В марте 2019 года внесены поправки в постановление правительства «Об экспериментальном проектировании и строительстве административного жилого комплекса с торгово-развлекательным центром». После слова «жилого» появилось «и гостиничного». Так блок № 3 перепланировали под отель Sheraton.

На законных основаниях

Представители Bishkek Park о предписании прокуратуры Первомайского района ничего не знают.

Они настаивают на том, что никакого захвата участка не было, а ТСЖ создано законно, так как больше половины квартир ТРЦ выкупило.

Фото 24.kg. Входная группа отеля Sheraton

Договор аренды заключен между ОсОО «МГ Туризм» и ТСЖ «Исанова 80». «МГ Туризм» готовится к открытию пятизвездочного отеля Sheraton.

«Собственники жилых и нежилых помещений создали юридическое лицо и получили свидетельство о государственной регистрации ТСЖ. На момент создания товарищества собственников жилья было 42 юридических и физических лица, 26 квартир принадлежит «МГ Туризм». Протоколом учредительного собрания от 28 ноября 2018-го поставленные на повестку дня вопросы решены единогласно. На собрании присутствовали 29 собственников квартир. Кворум был 52,72 процента», — пояснили 24.kg представители Bishkek Park.

Загнанные в 1,3 метра

Заместитель акима Первомайского района Мавлян Аскарбеков подтвердил 24.kg, что отель Sheraton построен на придомовом участке дома № 80.

«Придомовой участок является собственностью жителей. Когда начали строить Bishkek Park, объект не заходил на границу ПЗУ», — сказал он.

Но гражданин Турции незаконно, без ведома жителей, не проведя собрание и не собрав подписи, создал ТСЖ и сам себя назначил председателем. Он начал рейдерский захват территории. Мавлян Аскарбеков

По его словам, районная администрация передала выявленные нарушения в Госэкотехинспекцию и прокуратуру, однако никаких результатов нет. Чиновники бессильны в борьбе с нарушителями.

В 2015 году Bishkek Park заключил договор об оказании спонсорской помощи дому № 80.

Хусаметтин Йылмаз обязался оказывать ежемесячную помощь в 15 тысяч сомов за размещение на придомовом участке строительных материалов.

По завершении строительных работ Bishkek Park должен восстановить детскую площадку, благоустроить территорию с установкой ограждения двора, а также отремонтировать фасад дома (покрытие «шуба»).