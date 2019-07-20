Проверка религиозных учреждений Бишкека: за что выписаны предписания и штраф

В Ленинском районе Бишкека провели мониторинг деятельности религиозных учреждений — мечетей, медресе, церквей, намазкана. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Комиссией, куда вошли представители акимиата, Государственной комиссии по делам религий, УВД района, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, центров семейной медицины и МТУ, проверены религиозные учреждения.

За несоблюдение санитарных норм, отсутствие медосмотра со стороны санэпиднадзора выдано три санитарных предписания. Кроме того, составлен протокол руководителю церкви «Вера» и наложен штраф в 5 тысяч сомов.

На территории Ленинского района функционируют пять медресе, два дома милосердия, 18 мечетей, 21 намазкана, 11 церквей.