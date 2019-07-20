«Электрические станции» признали товарообмен электроэнергией с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в рамках VIII кыргызско-казахстанского межправительственного совета в целях обеспечения поливной водой казахстанских сельхозпотребителей в вегетационный период 2019 года осуществляется товарообмен электроэнергией между Кыргызстаном и Казахстаном.

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Из Кыргызстана в Казахстан с июля по август будет отдано до 270 миллионов киловатт-часов электроэнергии с последующим возвратом из Казахстана с 1 сентября по 30 ноября. Поставки электроэнергии в рамках товарообмена начаты 6 июля.

Напомним, в Кыргызстане наступает маловодный период. Энергетики уже предупредили кыргызстанцев об экономии электроэнергии.