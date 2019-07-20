17:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

«Электрические станции» признали товарообмен электроэнергией с Казахстаном

«Электрические станции» признали товарообмен электроэнергией с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в рамках VIII кыргызско-казахстанского межправительственного совета в целях обеспечения поливной водой казахстанских сельхозпотребителей в вегетационный период 2019 года осуществляется товарообмен электроэнергией между Кыргызстаном и Казахстаном.

Читайте по теме
С Токтогульского водохранилища сливают воду, уверен эксперт

Из Кыргызстана в Казахстан с июля по август будет отдано до 270 миллионов киловатт-часов электроэнергии с последующим возвратом из Казахстана с 1 сентября по 30 ноября. Поставки электроэнергии в рамках товарообмена начаты 6 июля.

Напомним, в Кыргызстане наступает маловодный период. Энергетики уже предупредили кыргызстанцев об экономии электроэнергии.
Ссылка:
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Случайные кадры в энергетике Кыргызстана
Потребление электроэнергии в Кыргызстане растет ежегодно на 10-15 процентов
Энергетики ремонтируют линию электропередачи на высоте 3,5 тысячи метров
Парламентская фракция поручила правительству ликвидировать Нацэнергохолдинг
В Кыргызстане пять сел живут без электричества. Энергетики все их не помнят
Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль
Как все государственное в Кыргызстане стало частным для особой касты
Глава Экотехинспекции вышел из учредителей компании-перепродавца электричества
Энергообъекты Кыргызстана готовят к паводкам
Пожар в зоне ЛЭП. Жители сел Иссык-Атинского района остались без света
Популярные новости
Что происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше. Текстовая трансляция Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция
Атамбаев подтвердил, что он&nbsp;заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата Атамбаев подтвердил, что он заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата
Алмазбека Атамбаева пригласили в&nbsp;Россию. Он&nbsp;думает над предложением Алмазбека Атамбаева пригласили в Россию. Он думает над предложением
Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; начал работу с&nbsp;переводами Faster «Халык Банк Кыргызстан» начал работу с переводами Faster
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo;&nbsp;&mdash; мощный сигнал для развития экономики Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» — мощный сигнал для развития экономики
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает крупнейшую сеть 4G&nbsp;LTE в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! развивает крупнейшую сеть 4G LTE в Кыргызстане
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom