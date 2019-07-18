С Токтогульского водохранилища сливают воду, уверен эксперт Расул Умбеталиев.

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По его словам, руководители энергетической отрасли громогласно заявили, что в стране намечается маловодный цикл приточности рек, особенно водных артерий, впадающих в Токтогульское водохранилище.

«С 1 по 12 июля резко увеличился расход воды из водохранилища — 360-370 кубометров в секунду. Выработка электроэнергии составила 34-36 миллионов киловатт в час. С 13 июля расход воды увеличился до 410-420 кубометров в секунду. Выработка электроэнергии достигла 37-38 миллионов киловатт-часов. Возможно, производится экспорт в соседние страны. А если нет экспорта, значит сливают техническую воду для полива плантаций Узбекистана и Казахстана», — пояснил Расул Умбеталиев.

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Он добавил, что Энергохолдинг и Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования выступают против решений руководства КР, проводят открытый саботаж против собственного народа.

«Кыргызский народ должен знать, что делают государственные органы с национальными богатствами. В противном случае, высокопоставленные чиновники энергетической отрасли проводят антинародную и антигосударственную политику», — заключил Расул Умбеталиев.