В Бишкеке дороги строят по новой технологии

МП «Бишкекасфальтсервис» осваивает новую технологию по строительству дорог. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

«На экспериментальном участке — пересечение улиц Ибраимова и Киевской — произведена укладка щебеночно-асфальтобетонного покрытия. Смесь изготовлена и уложена по новым технологиям с применением добавок, презентованных российскими компаниями «Базис» и «ГБ», — отмечает мэрия.

Новая технология заключается в полимерной дисперсно-армирующей и стабилизирующих добавках. В результате получается щебеночно-мастичный асфальтобетон. Основное отличие от обычного асфальтобетона заключается в его жесткой каркасной структуре. Тем самым достигается существенное снижение деформации слоя покрытия как в продольном, так и в поперечном направлениях.