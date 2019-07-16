Кухня в полтора метра. Кто ответит за высокую стоимость ипотечного дома

Многострадальный дом в Нарыне от Государственной ипотечной компании со скрипом достроили. В ГИК говорят даже о желающих взять квартиру в ипотеку, несмотря на стоимость выше проектной.

Между тем Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями нашла нарушения на этой стройке. Руководство ГИК уверяет, что никаких финансовых нарушений нет. Или заместители вводят в заблуждение нового председателя правления?

В эксплуатацию с нарушениями

Ранее 24.kg рассказывало о многоэтажном доме в Нарыне с кухней в полтора метра шириной. Как уместиться семье в такой комнате, не знают даже опытные строители.

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В начале 2016 года Государственная ипотечная компания предложила строить доступное жилье. Российско-Кыргызский фонд развития и Госстрой выступили партнерами. Стороны заключили меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного жилищного строительства. РКФР обязался за счет собственных средств финансировать возведение многоэтажных домов экономкласса от проектирования до сдачи в эксплуатацию объекта.

ГИК должна была приобрести жилье, построенное за счет средств фонда, и предоставить его гражданам.

Позже РКФР отказался от партнерства. Недостроенные объекты перешли в ведение ГИК. Ревизор Государственной ипотечной компании в пояснительном письме указал, что 17 августа 2016-го «Колизей» представил Госстрою данные о выполненных работах, из которых видно, что проекты недоработаны.

По всем объектам отсутствовала предпроектная документация. Где-то не было архитектурно-планировочных условий (АПУ), инженерно-технических условий (ИТУ), отчетов инженерно-геологических изысканий. Наружные сети практически не разработаны. Не было проектно-сметной документации.

Цена растет, спрос падает

По предварительным подсчетам, стоимость квадратного метра под ключ составляет 64 тысячи 240 сомов. Под самоотделку квадратный метр в этой же квартире будет стоить 49 тысяч 209 сомов. По программе Государственной ипотечной компании строительство или выкуп жилья с последующей реализацией участникам не должны превышать 40 тысяч сомов за квадрат.

Конечно, нарынчане начали отказываться от такой ипотеки. Несмотря на это, дом уже сдали в эксплуатацию.

После того как 24.kg рассказало о странном доме, строительство приостановили. С местными властями начали проводить разъяснительную работу об улучшении развития ипотечного кредитования и вводе новых перспективных ипотечных домов.

Позже Государственная ипотечная компания признала, что при строительстве дома для бюджетников в Нарыне завышена стоимость.

ОсОО «Минур» обязалось построить пятиэтажный дом за 93 миллиона 188,2 тысячи сомов. Однако при разработке котлована до проектной отметки обнаружены грунты, отличающиеся от заложенных в проекте.

На основании новых инженерных изысканий принято решение об устройстве грунтово-песчаной подушки, что повлекло за собой увеличение сметной стоимости строительства объекта.

Кроме того, в проектной смете пропущена теплоизоляция пола на всех этажах, проведены корректировка строительных работ подвала, накладные расходы на металлоконструкции.

После внесения изменений предварительная сметная стоимость строительства объекта увеличилась до 172 миллионов 620,3 тысячи сомов.

Результаты проверки Финпола

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями заинтересовалась озвученными фактами и начала досудебное производство в отношении ответственных лиц ОАО «Государственная ипотечная компания» по факту завышения стоимости работ по программе «Доступное жилье — 2015-2020». В частности, проверяли дом в Нарыне.

Согласно проектно-сметной документации, подготовленной ОсОО «Колизей», стоимость проекта оценена в 120 миллионов сомов. При этом ГИК при проведении тендера на портале госзакупок установила сумму 105 миллионов сомов без учета наружных сетей и благоустройства.

По результатам проведенного конкурса отобрана строительная компания «Минур» с суммой заявки 93,1 миллиона сомов.

Осенью 2017 года предприятие приступило к строительству многоэтажного жилого дома в Нарыне экономкласса, где стоимость квадратного метра жилой площади составляла 35 тысяч сомов.

Позже на протокольном совещании выяснилось: в результате некачественно проведенных инженерно-геодезических изысканий имелись факты непредвиденных расходов, что в итоге отразилось на повышении стоимости проекта. Объект решили принимать по фактически выполненным работам.

В результате изменения объемов и видов работ стоимость квадратного метра превышает 60 тысяч сомов.

Несмотря на обстоятельства, изначально прогнозирующие удорожание строящегося объекта, не приняты меры о приостановлении строительства до согласования с правительством Кыргызстана. При этом в нарушение договора строительного подряда без представления подрядчиком ежемесячных актов выполненных работ на счет ОсОО «Минур» перечислено более 90 миллионов сомов.

По результатам досудебного производства будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц.

Все хорошо, прекрасная маркиза

Отвечать за выявленные нарушения предстоит новому председателю ГИК Элмире Абжапаровой и ее подчиненным. Однако они считают, что ГСБЭП не выявила никаких нарушений.

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«Сметная стоимость выше, чем мы затратили на этот дом. По сути, никакого экономического преступления нет. Все проверки, которые уже завершились, это подтвердили. Не было зафиксировано хищения и экономического преступления», — пояснила 24.kg Элмира Абжапарова.

По ее словам, квартиры в этом доме будут реализовываться, как и положено по программе, по 40 тысяч сомов за квадратный метр под 6 процентов годовых без первоначального взноса. «Разницу покроем за счет процентного дохода. Ущерба ГИК не понесет», — отметила глава ОАО.

Ее заместитель Туратбек Джунушалиев подтвердил, что финансовых нарушений не выявлено. «Объект очень тяжелый для ипотечного строительства. Это наследство РКФР. Проект из Челябинска с нулевой сейсмичностью привезли в Нарынскую область. Параметры не соответствовали. Пришлось усилить фундамент и конструкцию. Отказаться от такого «подарка» мы не могли», — сказал он.

Чтобы дом не был убыточным, все подвальные помещения адаптировали под сдачу в аренду.

С 1986-го это первый дом, построенный в Нарыне. Желающих влезть туда по-советски бесплатно много. Туратбек Джунушалиев

Несмотря на громкие обещания, комиссия ГИК вновь поехала в Нарын с инспекцией или уговаривать участников программы взять ипотеку. Похоже, не все так радужно, как докладывают руководители компании.