На аттестаты собирают деньги. Чиновники говорят, что это незаконно

Родители выпускников пожаловались 24.kg, что с них собирают деньги на аттестаты. Они поинтересовались, насколько это законно.

«Слышали, что документ выдают бесплатно, но почему тогда с нас требуют 1 тысячу сомов», — возмущена родительница выпускника одной из школ Бишкека.

Читайте по теме Цифра дня. 1 420 учащихся претендуют на аттестат особого образца

В Министерстве образования и науки подтвердили, что выпускники получат аттестаты об окончании школы бесплатно.

«Руководители и другие сотрудники школ не имеют права требовать деньги за документы. Специалисты районных и городских отделов образования предупреждены об ответственности, проводится разъяснительная работа», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что при необходимости получения дубликата аттестата за него придется заплатить. За «корочку» 41 сом, за дубликат вкладыша — 20 сомов.

В Кыргызстане, по данным Минобразования, в этом учебном году школу окончат около 59 тысяч учеников. Еще около 104 тысяч — 9-й класс.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.