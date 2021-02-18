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Общество

Аттестаты и свидетельства выпускникам школ выдаются бесплатно

Свидетельства об основном общем образовании (9-й класс) и аттестаты о среднем общем образовании (11-й класс) выдаются выпускникам бесплатно. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления образования мэрии Бишкека Чынара Исакова.

«Их печать оплачивает государство, с родителей никаких денег не взымается. Заполнение также бесплатно. Единственное, если человек потерял документ или ему нужно заменить его из-за смены фамилии или по каким-то другим причинам, то он оплачивает дубликат: аттестат стоит 41 сом, свидетельство — 20. Деньги вносятся на расчетный счет типографии», — отметила она.

Добавим, что в 24.kg обратились родители с вопросом, надо ли платить за аттестат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183943/
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Аттестаты и свидетельства выпускникам школ выдаются бесплатно