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Общество

Утверждать образцы дипломов и аттестатов будут на общественных обсуждениях

Министерство образования и науки впервые вынесет на общественное обсуждение образцы сертификатов, дипломов и аттестатов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

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По ее данным, межведомственная группа с участием представителей Кыргызской академии образования разработает единые государственные документы до 16 декабря. Такое решение принято для того, чтобы предотвратить возникавшие ранее проблемы: ошибки, задержка с печатью, типографский брак и другие. 

После утверждения документы разместят на сайте Министерства образования и науки. 
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