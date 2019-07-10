Новые техпаспорта на машины начнут выдавать в августе. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

В настоящее время завершаются работы по согласованию и утверждению эскизов бланков.

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Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской Конвенции о дорожном движении. Бланк исполнен в формате А6 (148×105 мм) и представляет собой одинарный бумажный лист, который складывается в бланк формата А7 (74×105 мм).

Новые бланки отличаются повышенной степенью защиты и имеют более 20 защитных элементов, что исключает возможность подделки.