Новые техпаспорта на машины начнут выдавать в августе. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.
В настоящее время завершаются работы по согласованию и утверждению эскизов бланков.
Свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской Конвенции о дорожном движении. Бланк исполнен в формате А6 (148×105 мм) и представляет собой одинарный бумажный лист, который складывается в бланк формата А7 (74×105 мм).
Новые бланки отличаются повышенной степенью защиты и имеют более 20 защитных элементов, что исключает возможность подделки.