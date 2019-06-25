ГРС определила, кто изготовит новые техпаспорта. Они будут дешевле

Стоимость бланков свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца (техпаспорт) снижена в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

Читайте по теме В ГРС не знают, сколько осталось бланков водительских прав и техпаспортов

По ее данным, по итогам тендера подписан контракт с ОсОО «Гознак» на поставку бланков. В конкурсе приняли участие две компании — АО «Учкун» и ОсОО «Гознак». Последняя предоставила наименьшую стоимость.

«По условиям нового контракта закупочная стоимость одного бланка определена в размере 192 сомов, что в четыре раза ниже предыдущей цены. Ранее бланки закупались по 10 евро (по среднерыночному курсу около 800 сомов)», — отметили в ГРС.

В ведомстве добавили, что по новому контракту цена за бланк зафиксирована в национальной валюте и не подвержена колебаниям разницы валютных курсов.

Подрядчик должен изготовить и поставить первую партию бланков в месячный срок. Начать выдавать свидетельства нового образца планируют с 1 августа.