ГРС определила, кто изготовит новые техпаспорта. Они будут дешевле

Стоимость бланков свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца (техпаспорт) снижена в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.
«По условиям нового контракта закупочная стоимость одного бланка определена в размере 192 сомов, что в четыре раза ниже предыдущей цены. Ранее бланки закупались по 10 евро (по среднерыночному курсу около 800 сомов)», — отметили в ГРС.
В ведомстве добавили, что по новому контракту цена за бланк зафиксирована в национальной валюте и не подвержена колебаниям разницы валютных курсов.
Подрядчик должен изготовить и поставить первую партию бланков в месячный срок. Начать выдавать свидетельства нового образца планируют с 1 августа.