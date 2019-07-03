В Бишкеке для проезда открыли улицу Жайыла Баатыра

В Бишкеке после ремонта для проезда автомобильного транспорта открыли улицу Жайыла Баатыра. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на участке между улицами Садырбаева и Тыналиева завершены дорожные работы. Они проходили по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Здесь установили дорожные бордюры и уложили слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Это устойчивое к повреждениям и износостойкое покрытие использовалось также при ремонте проспектов Манаса, Айтматова и Чуй, а также улиц 7 Апреля, Садырбаева и других участков, реабилитацию которых провели в рамках этого проекта», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в этом году уже отремонтированы и открыты четыре улицы, в настоящее время работы продолжаются на улице Репина.