Фермерам Жайылского и Панфиловского районов не хватает поливной воды

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ознакомился с притоком воды рек в Кеминском и Иссык-Атинском районах. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Восточный Большой Чуйский канал имеет ирригационное значение и работает только в вегетационный период. Из Восточного БЧК вода подается на орошение в Кеминский, Чуйский, Иссык-Атинский, Аламединский районы и Бишкек. В случае необходимости по Восточному БЧК вода может подаваться для столичной ТЭЦ через канал «Отводящий». Западный БЧК проходит по самым плодородным землям в центре Чуйской долины.

По прогнозу Кыргызгидромета, на вегетационный период приток воды в Орто-Токойское водохранилище по гидропосту Чу-Кочкорка составит 90 процентов от нормы, а по реке Чон-Кемин — 81 процент.

В июне из-за низких ночных температур по большинству горных рек Чуйской области наблюдалась низкая водность, в сравнении с прошлым годом на 10-40 процентов. Только с 27 июня водность начала повышаться.

Наиболее сложная ситуация с обеспечением поливной водой наблюдается в Жайылском и Панфиловском районах. В связи с низкой водностью горных рек установлены лимиты водозаборов районам по магистральным каналам Восточного и Западного БЧК, а также введены водообороты между потребителями поливной воды.

Кубатбек Боронов поручил обеспечить фермеров и крестьян поливной водой в достаточном объеме.