Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Результаты экспертизы неполные

Следователей не устроили результаты экспертизы, проведенной по факту смерти двухлетней девочки в Сузаке. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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По данным ведомства, экспертиза получилась неполной и для переквалификации статьи «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР на более тяжкую ее итогов недостаточно. Поэтому назначена дополнительная, комиссионная экспертиза.

Вместе с тем в УВД подчеркнули: дело будет передано в суд, несмотря на то, что мать погибшей девочки отказалась поддерживать обвинение.

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.