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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (126)

Суд над экс-мэрами. Адвокаты сомневаются, что следует оглашать секретные данные

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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По словам адвокатов подсудимых, обсуждение в открытом режиме эпизода по ТНК «Дастан» невозможно, поскольку это режимный оборонный объект. Задеваются интересы не только Кыргызстана, но и Индии, с которой представители военно-промышленного комплекса «Дастана» в лице Албека Ибраимова заключили контракт на покупку комплектующих частей для производства торпед.

Албек Ибраимов подтвердил, что это секретная информация и не может быть оглашена. Более того, свидетели, приглашенные на процесс, давали подписку о неразглашении. Но обвинение заявило, что ГКНБ все эти сведения рассекретил, однако в деле подтверждающего документа, в частности о том, что свидетели могут давать показания, нет.

Но председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков посчитал, что разглашения государственной тайны нет, и постановил продолжить заседание. Кроме того, он сделал замечание адвокату Сергею Слесареву. «Что вы разговариваете и перебиваете меня? Я же заседание веду. А вы ведете себя, как на Ошском рынке», — сказал Кубанычбек Касымбеков.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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