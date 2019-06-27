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Общество

Афганистан остается главной угрозой безопасности стран ОДКБ

Секретари советов безопасности стран ОДКБ подписали восемь документов. 

Уточняется, что стороны решили акцентировать внимание на антитеррористическом векторе в рамках организации. Кроме того, планируется укрепить военную составляющую ОДКБ и потенциал Договора о предотвращении и урегулировании кризисных ситуаций в государствах ОДКБ. 

Стороны подчеркнули, что главной угрозой безопасности стран ОДКБ остается Афганистан. 

Следующее заседание комитета секретарей совбезов ОДКБ пройдет в ноябре 2019 года в Бишкеке. 
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