Афганистан остается главной угрозой безопасности стран ОДКБ

Секретари советов безопасности стран ОДКБ подписали восемь документов.

Уточняется, что стороны решили акцентировать внимание на антитеррористическом векторе в рамках организации. Кроме того, планируется укрепить военную составляющую ОДКБ и потенциал Договора о предотвращении и урегулировании кризисных ситуаций в государствах ОДКБ.

Стороны подчеркнули, что главной угрозой безопасности стран ОДКБ остается Афганистан.

Следующее заседание комитета секретарей совбезов ОДКБ пройдет в ноябре 2019 года в Бишкеке.