Адвокат Икрамжана Илмиянова не знает, в чем обвиняют его подзащитного

Адвокат Икрамжана Илмиянова Сергей Слесарев не знает, в чем обвиняют его подзащитного. Об этом он заявил 24.kg.

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По его словам, началось исследование материалов уголовного дела, но он, как юрист, на этой процедуре не присутствует, поэтому не может сказать, ни что конкретно инкриминируют Икрамжану Илмиянову, ни сколько фигурантов в деле.

Как пояснил Сергей Слесарев, его на эту процедуру пока не приглашали, поэтому конкретных комментариев по делу он дать не может.

«Я даже не знаю, сколько томов. После завершения исследования материалы поступят в Генпрокуратуру, а оттуда — в суд. Там уже и будет известна дата начала процесса», — сказал Сергей Слесарев.

Отметим, следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения $150 тысяч Икрамжаном Илмияновым, окончено. Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.