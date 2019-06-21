12:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (122)

Суд над экс-мэрами. В госпитализации подсудимого отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат подсудимого Сейиткана Алиева, которому стало плохо на заседании, заявил ходатайство о его госпитализации в больнице ГКНБ.

Читайте по теме
Суд над экс-мэрами. Одному из подсудимых стало плохо
«У моего подзащитного хроническая болезнь. Сегодня ему вызвали скорую помощь. Прошу госпитализировать его, поскольку жизнь и здоровье человека охраняются Конституцией», — сказал юрист.

Коллеги поддержали его. Однако судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства. По его словам, вопрос госпитализации решается в самом СИЗО.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка:
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Всех обвиняемых просят отпустить под домашний арест
Албек Ибраимов: Место в СИЗО ГКНБ готовят для более важной персоны
В СИЗО ГКНБ не осталось свободных мест
Суд над экс-мэрами. Дело о коррупции против Албека Ибраимова не прекратили
Суд над экс-мэрами. Одному из подсудимых стало плохо
Суд над экс-мэрами. Дело Албека Ибраимова будет рассмотрено в полном объеме
Суд над экс-мэрами. Эпизод с «Дастаном» выделять отдельно не будут
Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов просит разделить дела
Суд над экс-мэрами. Адвокат просит прекратить дело в отношении Албека Ибраимова
Суд над экс-мэрами. Судья отказался прекратить дело по строительству школы
Популярные новости
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на&nbsp;Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле
Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по&nbsp;вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам
Азимбек Бекназаров отказался встречаться с&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым. Почему? Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?
Бизнес
Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom
Интернет-трафик в&nbsp;Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G&nbsp;LTE ​ Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов