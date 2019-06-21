Суд над экс-мэрами. В госпитализации подсудимого отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Адвокат подсудимого Сейиткана Алиева, которому стало плохо на заседании, заявил ходатайство о его госпитализации в больнице ГКНБ.
Коллеги поддержали его. Однако судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства. По его словам, вопрос госпитализации решается в самом СИЗО.
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.