Суд над экс-мэрами. В госпитализации подсудимого отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат подсудимого Сейиткана Алиева, которому стало плохо на заседании, заявил ходатайство о его госпитализации в больнице ГКНБ.

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«У моего подзащитного хроническая болезнь. Сегодня ему вызвали скорую помощь. Прошу госпитализировать его, поскольку жизнь и здоровье человека охраняются Конституцией», — сказал юрист.

Коллеги поддержали его. Однако судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства. По его словам, вопрос госпитализации решается в самом СИЗО.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.