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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (117)

Суд над экс-мэрами. Одному из подсудимых стало плохо

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания одному из подсудимых — Сейиткану Алиеву стало плохо.

Ему вызвали скорую помощь. Известно, что у подсудимого остеоартрит. Он постоянно вынужден принимать обезболивающие препараты.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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